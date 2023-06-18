Нидерланды — Италия: Фраттези увеличил преимущество итальянцев на 20-й минуте

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В эти минуты проходит матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Нидерландов и Италии. Команды играют на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Сборная Италии выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте полузащитник Давиде Фраттези забил второй мяч итальянцев. Ранее, на шестой минуте, счёт открыл защитник итальянцев Федерико Димарко.

В полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов уступила национальной команде Хорватии со счётом 2:4 в дополнительное время. Итальянцы, в свою очередь, проиграли сборной Испании — 1:2.

Сегодня, 18 июня, в финале встретятся национальные команды Хорватии и Испании. Начало игры — в 21:45 мск.