Пономарёв: у Мамаева не будет предложений от хороших клубов, если только из низших лиг

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв заявил, что бывшему полузащитнику армейцев и сборной России Павлу Мамаеву не стоит ждать хороших предложений.
«У Мамаева больше не будет предложений от хороших клубов, если только из низших лиг. Ему уже 34 года, а у нас возрастных игроков не любят. Меня проводили на пенсию в 30 лет, когда я ещё играл за сборную. Паше не надо искать хороший контракт и мучиться с возвращением. Никому такой футболист уже не нужен, с ним может испортиться атмосфера в коллективе. Да и по уровню Мамаев уже не тот», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».
Напомним, Павел Мамаев в период игровой карьеры выступал за московские «Торпедо» и ЦСКА, а также «Краснодар» и «Ростов». Кроме того, футболист провёл 15 матчей за сборную России.
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