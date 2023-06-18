УЕФА не рассматривает идею провести финал Лиги чемпионов за пределами Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможном проведении решающего матча Лиги чемпионов за пределами европейского континента. С 2016 года такую идею высказывал сам Чеферин, а активная позиция Саудовской Аравии в европейском футболе породила волну слухов, что эта страна хотела бы провести финал ЛЧ у себя.
«Мы даже не обсуждали переезд из Европы, не говоря уже о том, чтобы говорить конкретно о Саудовской Аравии или любом другом месте. И я невысоко оцениваю шансы того, что мы пойдём на это в будущем», – сказал Чеферин в интервью Washington Post.
Отметим, что следующие два финала Лиги чемпионов УЕФА пройдут в Англии и Германии: в 2024 году главный матч турнира примет «Уэмбли» в Лондоне, а в сезоне-2024/2025 «ушастый» кубок будет разыгран на мюнхенской «Альянц Арене».
- 18 июня 2023
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