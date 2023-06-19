«Мы чувствовали, будто играем дома». Защитник Хорватии Юранович — о финале Лиги наций

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович прокомментировал поражение в финале Лиги наций с национальной командой Испании (0:0, 4:5 по пенальти).
«Обе команды сыграли действительно хорошо, но у нас осталось неприятное послевкусие. Мы были так близки к трофею, но в конце концов не выиграли его.
Мне жаль, что я не смог пробить лучше, когда был в хорошей позиции, но сейчас мы должны перевернуть эту страницу. Евро-2024 состоится в следующем году, и у нас ещё есть отборочные матчи. Нам нужно вернуться ещё более сильными.
Поддержка болельщиков? Это было невероятно. С первой до последней минуты мы чувствовали, будто играем дома. Нам нужно будет как-то отплатить им», — приводит слова Юрановича официальный сайт УЕФА.
Видео: Испания одолела Хорватию и выиграла Лигу наций УЕФА
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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