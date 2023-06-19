Защитник Испании Карвахаль рассказал, как решился пробить пенальти в финале Лиги наций
Поделиться
Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль рассказал, как решился исполнять пенальти в финале Лиги наций с национальной командой Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти). Его удар с 11-метровой отметки стал победным в матче.
«Меня не выбирали бить пенальти, я сам вызвался. Я только раз бил пенальти в своей карьере, в Суперкубке Испании, но хотел исполнить здесь. Когда игра закончилась, я пошёл к тренеру. Они составляли список из пяти игроков, и я сказал, что хочу пробить, если кто-то вдруг не уверен или же понадобится шестой удар. В итоге я получил возможность, которую хотел», — приводит слова Карвахаля официальный сайт УЕФА.
Материалы по теме
Видео: Испания одолела Хорватию и выиграла Лигу наций УЕФА
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
Комментарии
- 19 июня 2023
-
05:37
-
05:30
-
05:26
-
05:04
-
04:50
-
04:32
-
04:31
-
04:20
-
04:14
-
04:10
-
04:04
-
04:00
-
03:50
-
03:40
-
03:38
-
03:25
-
03:12
-
03:05
-
02:59
-
02:42
-
02:38
-
02:30
-
02:29
-
02:16
-
01:58
-
01:51
-
01:46
-
01:20
-
01:12
-
01:06
-
01:00
-
00:49
-
00:44
-
00:43
-
00:31
Партнерский контент