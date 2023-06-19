Защитник Испании Карвахаль рассказал, как решился пробить пенальти в финале Лиги наций

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль рассказал, как решился исполнять пенальти в финале Лиги наций с национальной командой Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти). Его удар с 11-метровой отметки стал победным в матче.

«Меня не выбирали бить пенальти, я сам вызвался. Я только раз бил пенальти в своей карьере, в Суперкубке Испании, но хотел исполнить здесь. Когда игра закончилась, я пошёл к тренеру. Они составляли список из пяти игроков, и я сказал, что хочу пробить, если кто-то вдруг не уверен или же понадобится шестой удар. В итоге я получил возможность, которую хотел», — приводит слова Карвахаля официальный сайт УЕФА.

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