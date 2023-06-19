Экс-футболист «Спартака» Ширко выписан из больницы после сердечного приступа

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Ширко выписан из больницы. В данный момент его здоровью ничего не угрожает, однако теперь экс-спортсмену необходимо на регулярной основе наблюдаться у кардиолога, информирует телеграм-канал «Мутко против».
Ранее сообщалось, что Александр Ширко перенёс сердечный приступ. Сначала он попал в реанимацию, а позже, после восстановления синусового ритма, был переведён в кардиологию.
Напомним, Ширко находился в структуре московского «Спартака» в период с 1993 по 2001 год. За основную команду красно-белых Александр провёл 128 матчей в чемпионате России. Также на его счету 98 игр за дублирующую команду «Спартака».
Александр Ширко входит в список лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России. На его счету 40 голов — он занимает в списке бомбардиров восьмое место. Помимо «Спартака», Ширко успел поиграть за «Торпедо», «Шинник», «Томь» и «Терек». Также на счету Александра шесть матчей в составе сборной России.
- 19 июня 2023
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