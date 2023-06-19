Сердар Азмун может покинуть «Байер»
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Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун может покинуть немецкую команду. Об этом сообщает Kicker.
«Мы должно найти вариант, который устроил бы все стороны», — сказал управляющий директор «Байера» Саймон Рольфес.
Если Азмун покинет клуб летом, то «Байер» будет искать нового нападающего, однако сейчас ещё нет никаких конкретных имён.
28-летний Азмун перешёл в «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Также иранский форвард выступал в России за казанский «Рубин» и «Ростов». Контракт Азмуна с «Байером» рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 12 млн. В составе «Зенита» Азмун выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.
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