Сердар Азмун может покинуть «Байер»

Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун может покинуть немецкую команду. Об этом сообщает Kicker.

«Мы должно найти вариант, который устроил бы все стороны», — сказал управляющий директор «Байера» Саймон Рольфес.

Если Азмун покинет клуб летом, то «Байер» будет искать нового нападающего, однако сейчас ещё нет никаких конкретных имён.

28-летний Азмун перешёл в «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Также иранский форвард выступал в России за казанский «Рубин» и «Ростов». Контракт Азмуна с «Байером» рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 12 млн. В составе «Зенита» Азмун выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.