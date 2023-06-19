Хоселу: я перехожу в «Реал»? Значит, теперь можно верить интернету?

Нападающий «Эспаньола» Хоселу отреагировал на слухи о своём возможном переходе в мадридский «Реал», иронично припомнив слова экс-форварда мадридцев Карима Бензема.
«Я перехожу в «Реал»? Значит, теперь можно верить интернету?» — приводит слова Хоселу Mundo Deportivo.
33-летний Хоселу сыграл за «Эспаньол» 38 матчей во всех турнирах в прошедшем сезоне, отметившись в них 17 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Хоселу в € 6 млн. Хоселу за свою карьеру успел поиграть за молодёжную команду «Реала».
Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Хоселу прибудет в расположение команды в ближайшее время.
Хоселу («Эспаньол») отличается на добивании
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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