Главный тренер молодёжной сборной России прокомментировал поражение от «Торпедо-БелАЗ»

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о поражении в товарищеском матче с «Торпедо-БелАЗ» (0:1), отметив прогресс в игре россиян по сравнению с предыдущей встречей со сверстниками из Беларуси.

«Мы провели неплохой первый тайм, если точнее, первые 35 минут. Соперник достаточно организованный, они использовали смену позиций, и нам было непросто их прессинговать. Последние 10 минут первого тайма мы немножко подсели как в организации игры, так и физически, но всё равно тайм был достойным.

Во втором тайме чувствовалось, что первые 45 минут отняли у нас много сил. У соперника же вышли 11 новых футболистов, и за счёт свежести в начале второго тайма они имели преимущество. Минуте к 25-й, когда они начали уставать, игра выравнялась и пошла в нашу пользу. К сожалению, на фоне усталости ребята не смогли преодолеть оборонительные редуты соперника и забить гол. Это оставило осадок, хотя по игре мы имели несколько моментов.

В целом игра неплохая, особенно в сравнении с первым матчем. Сегодня игроки вышли на поле с другим настроем, самоотдача была на более высоком уровне. Ошибки есть, особенно в обороне, нам нужно прибавлять в отборе мяча у соперника, это касается всех игроков, не только защитников.

Во втором тайме был ряд несогласованных действий, это в первую очередь следствие того, что ребята редко друг с другом играют», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.