«Спартак» поздравил Айртона с днём рождения и дебютом за сборную Бразилии
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Московский «Спартак» поздравил своего бывшего защитника Айртона Лукаса с днём рождения и дебютом за сборную Бразилии. Сегодня, 19 июня 2023 года, Айртону исполняется 26 лет.
«Айртону – 26! Поздравляем бывшего защитника «Спартака» с днём рождения и недавним дебютом за основную сборную Бразилии!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.
Напомним, Айртон дебютировал за сборную в субботу, 17 июня, в товарищеском матче с Гвинеей (4:1). Защитник вышел на поле в стартовом составе, провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.
Весной прошлого года года Айртон ушёл из «Спартака» в аренду во «Фламенго». В январе московский клуб продал футболиста в бразильский клуб.
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