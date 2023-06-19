«Спартак» поздравил Айртона с днём рождения и дебютом за сборную Бразилии

Московский «Спартак» поздравил своего бывшего защитника Айртона Лукаса с днём рождения и дебютом за сборную Бразилии. Сегодня, 19 июня 2023 года, Айртону исполняется 26 лет.

«Айртону – 26! Поздравляем бывшего защитника «Спартака» с днём рождения и недавним дебютом за основную сборную Бразилии!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Напомним, Айртон дебютировал за сборную в субботу, 17 июня, в товарищеском матче с Гвинеей (4:1). Защитник вышел на поле в стартовом составе, провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Весной прошлого года года Айртон ушёл из «Спартака» в аренду во «Фламенго». В январе московский клуб продал футболиста в бразильский клуб.