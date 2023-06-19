Краснодар, Екатеринбург и Нижний Новгород приняли отборы детского фестиваля «Чемпионата»

С началом лета пополнился список участников пятого детского футбольного фестиваля Championat.com среди игроков 2012, 2013, 2014 и 2015 г.р.
Самые младшие участники вступили в борьбу за заветную путёвку в Краснодаре. На протяжении двух дней с 27 по 28 мая на стадионе «ЗИП» семь команд по круговой системе выявляли сильнейшего. В напряжённом решающем матче футболисты краснодарской команды «Барс» со счётом 3:2 переиграли «Волну» из Геленджика. Бронзовые медали достались команде «Екатеринодар». Запомнилась своей игрой и команда «Афипс» из посёлка Афипский. Ребята финишировали на седьмой строчке, но Михаил Бондаренко был признан лучшим вратарём турнира.
Игроки 2013 года рождения провели интересный турнир в Екатеринбурге. На стадионе «Локомотив» восемь команд были разбиты на две группы. В матче за третье место команда «ВИЗ» переиграла земляков из клуба «НИСА» — 8:4. А в решающем матче «BROZEX-Лидер» оказались сильнее гостей из Омска — команды «Sporting Pro» — 3:0. Таким образом, юные футболисты из города Берёзовский Свердловской области пробились в финальную часть фестиваля.
Для игроков 2014 года отборочный этап проводился в Нижнем Новгороде на стадионе «Чайка». И здесь восемь команд были разбиты на две группы и после окончания группового этапа составили четвертьфинальные пары. В итоге в матче за третье место футболисты пермского «Амкара» лишь в серии пенальти сломили сопротивление нижегородской СШОР №8 «Строитель». В финале встретились две команды Регионального центра подготовки футболистов при Академии Нижнего Новгорода. Со счётом 4:2 победу одержала первая команда, ей и выпала честь представить родной город на фестивале «Чемпионата».
Финальные турниры пройдут в подмосковном Одинцово на базе парк-отеля Покровское в следующие даты:
- 2015 год рождения с 7 по 10 сентября;
- 2014 год рождения с 13 по 17 сентября;
- 2012 год рождения с 20 по 24 сентября;
- 2013 год рождения с 27 сентября по 1 октября.
Уже в эти выходные футбольную эстафету примет Екатеринбург. А в начале июля отборочные этапы пройдут в Новосибирске. Следите за новостями фестиваля по тегу.
- 19 июня 2023
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:57
-
16:50
-
16:44
-
16:39
-
16:33
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:15
-
16:13
-
16:10
-
16:10
-
16:08
-
16:01
-
15:59
-
15:49
-
15:42
-
15:42
-
15:33
-
15:30
-
15:22
-
15:20
-
15:08