Краснодар, Екатеринбург и Нижний Новгород приняли отборы детского фестиваля «Чемпионата»

С началом лета пополнился список участников пятого детского футбольного фестиваля Championat.com среди игроков 2012, 2013, 2014 и 2015 г.р.

Самые младшие участники вступили в борьбу за заветную путёвку в Краснодаре. На протяжении двух дней с 27 по 28 мая на стадионе «ЗИП» семь команд по круговой системе выявляли сильнейшего. В напряжённом решающем матче футболисты краснодарской команды «Барс» со счётом 3:2 переиграли «Волну» из Геленджика. Бронзовые медали достались команде «Екатеринодар». Запомнилась своей игрой и команда «Афипс» из посёлка Афипский. Ребята финишировали на седьмой строчке, но Михаил Бондаренко был признан лучшим вратарём турнира.

Игроки 2013 года рождения провели интересный турнир в Екатеринбурге. На стадионе «Локомотив» восемь команд были разбиты на две группы. В матче за третье место команда «ВИЗ» переиграла земляков из клуба «НИСА» — 8:4. А в решающем матче «BROZEX-Лидер» оказались сильнее гостей из Омска — команды «Sporting Pro» — 3:0. Таким образом, юные футболисты из города Берёзовский Свердловской области пробились в финальную часть фестиваля.

Для игроков 2014 года отборочный этап проводился в Нижнем Новгороде на стадионе «Чайка». И здесь восемь команд были разбиты на две группы и после окончания группового этапа составили четвертьфинальные пары. В итоге в матче за третье место футболисты пермского «Амкара» лишь в серии пенальти сломили сопротивление нижегородской СШОР №8 «Строитель». В финале встретились две команды Регионального центра подготовки футболистов при Академии Нижнего Новгорода. Со счётом 4:2 победу одержала первая команда, ей и выпала честь представить родной город на фестивале «Чемпионата».

Финальные турниры пройдут в подмосковном Одинцово на базе парк-отеля Покровское в следующие даты:

2015 год рождения с 7 по 10 сентября;

2014 год рождения с 13 по 17 сентября;

2012 год рождения с 20 по 24 сентября;

2013 год рождения с 27 сентября по 1 октября.

Уже в эти выходные футбольную эстафету примет Екатеринбург. А в начале июля отборочные этапы пройдут в Новосибирске. Следите за новостями фестиваля по тегу.