Вратарь российской молодёжки Даниил Голиков высказался о причинах неудачной игры команды

Голкипер молодёжной сборной России Даниил Голиков прокомментировал итог товарищеского матча с «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

«Эту игру мы провели лучше, чем прошлую. После предыдущего поражения сделали работу над ошибками. Сегодня имели несколько неплохих моментов, но не смогли их реализовать. После пропущенного мяча пытались атаковать большими силами, но забить так и не удалось.

Чего не хватило? Нам нужно более слаженно играть в атаке, для этого необходимо наигрывать связки, и тогда голы придут.

Оценить свою игру? Рад, что вышел на поле в стартовом составе, именно для этого мы много тренируемся. Не считаю, что сегодня сделал что-то сверхъестественное, просто делал свою работу.

В целом прошедшие матчи — это серьёзная пища для размышлений. Уверен, что каждый футболист посмотрит на себя со стороны, сделает правильные выводы, над чем нужно работать. Уверен, что в будущем мы станем сильнее. Нужно учитывать, что команда первый раз собралась таким составом. Даже два новых человека – это звенья, связи, которые нужно нарабатывать», — приводит слова Голикова официальный сайт РФС.