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Сборная Украины не без труда одолела Мальту

Сборная Украины не без труда одолела Мальту
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Завершился матч группы C квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сражались сборная Украины и сборная Мальты. Игра проходила на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве (Словакия). Встречу обслуживала бригада арбитров по главе с Рюдди Бюке (Франция). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Украинцы одержали победу с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственным голом отметился вингер украинской команды Виктор Цыганков, реализовавший пенальти на 72-й минуте. За 20 минут до этого ещё один игрок атаки Андрей Ярмоленко не смог забить с «точки».

После трёх матчей сборная Украины занимает второе место в квалификационной группе, набрав шесть очков. Мальта занимает последнюю, пятую строчку, не набрав ни одного очка в четырёх играх.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 19:00 МСК
Украина
Окончен
1 : 0
Мальта
1:0 Цыганков – 72'
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