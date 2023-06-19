Сборная Украины не без труда одолела Мальту

Завершился матч группы C квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сражались сборная Украины и сборная Мальты. Игра проходила на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве (Словакия). Встречу обслуживала бригада арбитров по главе с Рюдди Бюке (Франция). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Украинцы одержали победу с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственным голом отметился вингер украинской команды Виктор Цыганков, реализовавший пенальти на 72-й минуте. За 20 минут до этого ещё один игрок атаки Андрей Ярмоленко не смог забить с «точки».

После трёх матчей сборная Украины занимает второе место в квалификационной группе, набрав шесть очков. Мальта занимает последнюю, пятую строчку, не набрав ни одного очка в четырёх играх.