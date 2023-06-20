Гарет Саутгейт прокомментировал первый хет-трик Букайо Саки за сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о хет-трике полузащитника Букайо Саки в матче 4-го тура квалификации к Евро-2024 с национальной командой Северной Македонии (7:0).
«Это его заслуга. Он невероятно много работает. Он талантлив, скромен. Он очень популярен среди всех игроков и персонала. Я должен сказать, что он шёл к этому всю неделю. Мы не были удивлены первым, он делал так всю неделю, мы не ожидали второго!
У него есть проблема в течение нескольких недель. Это травма, которую просто нужно лечить… Когда была одна из лучших ночей в жизни — напоминание о том, что через это стоит пройти.
Когда он ворвался в состав «Арсенала», нас поразило то, что в команде, у которой были трудные времена, он выступал на очень высоком уровне. Тогда, когда команда играла хорошо, он по-прежнему оставался ключевым игроком действительно высокого уровня. Это многое говорит о его настрое и способности справляться с давлением. Это среда, с которой мы постоянно сталкиваемся. Работать с ним — что-то невероятное», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Видео: Англия забила семь голов Северной Македонии, Сака сделал хет-трик
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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