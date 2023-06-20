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Станислав Магкеев: Артём Дзюба в тройке лучших нападающих РПЛ

Станислав Магкеев: Артём Дзюба в тройке лучших нападающих РПЛ
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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал об изменениях в команде после прихода российского нападающего Артёма Дзюбы.

«Когда стало официально известно, что Дзюба переходит в «Локомотив», я обрадовался. Знал, что к нам едет сильный игрок. Его стиль игры не предполагает, что он должен много бегать. Так что вопросов по его возрасту не возникало. С нашей спецификой чемпионата он сможет играть сколько захочет. Артём на поле даёт качество. Плюс помогает молодым в раздевалке. Мы шутим друг над другом, разряжаем обстановку. С победами приходит хорошее настроение. Кроме Дзюбы я бы отметил и остальных ребят, которые пришли зимой — Пиняева, Глушенкова, Лантратова. Ну а конкретно Дзюба для меня в тройке лучших нападающих РПЛ», – приводит слова Магкеева Sport24.

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