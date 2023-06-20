Агент: Крамарич действительно проведёт следующий сезон в России

Футбольный агент Матей Шкегро подтвердил, что нападающий словенского «Браво» Мартин Крамарич в ближайшее время станет игроком клуба из России.

«Крамарич действительно проведёт следующий сезон в России, но я не имею права распространяться на эту тему. Давайте дождёмся официального объявления о переходе», — заявил агент футболиста в интервью Metaratings.

Ранее появилась информация, что Крамарич, а также нападающий самарских «Крыльев Советов» Егор Тоцкий, правый защитник Юрий Медведев из словацкого «Слована» и центральный защитник Марсело Алвес, принадлежащий бразильской «Мадурейре», согласовали контракты с «Сочи». Клуб также подписал контракт с нападающим московского «Локомотива» Иваном Игнатьевым.