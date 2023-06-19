Казахстан рвётся на Евро-2024! Российский тренер впишет своё имя в историю?

Сборная Казахстана по футболу имеет неплохие шансы впервые в истории оказаться на большом турнире. Команда Магомеда Адиева занимает второе место в отборочной группе Н к Евро-2024. После трёх встреч казахстанцы набрали шесть очков. В чём причина успешного старта Казахстана? Как жил футбол в стране раньше? Рассказываем.

До декабря 1991 года казахстанские игроки выступали за сборные СССР, а также играли за команду Казахской ССР на летних Спартакиадах народов СССР. 1 июня 1992 года Казахстан сыграл свой первый международный матч — со сборной Туркмении (1:0). А на Кубке Центральной Азии в 1992-м команда заняла первое место. Дебютную официальную встречу казахстанцы провели 14 июня 1996 года: обыграли Катар (1:0) в рамках отборочного цикла Кубка Азии. Эта победа осталась единственной в группе с катарцами и Сирией, и Казахстан остался без крупного турнира.

Затем казахстанцы принимали участие в отборочных циклах к ЧМ-1998 и 2002, а также к Кубку Азии — 2000. И нигде не добились успеха. Хотя в квалификации к ЧМ-2002 у Казахстана были неплохие шансы выйти в финальный этап отбора (уступили в группе Ираку по дополнительным показателям).

В 2000 году Федерация футбола Казахстана посчитала, что нужно перебираться из азиатского региона в Европу. Процесс занял два года. 25 апреля 2002-го Казахстан приняли в УЕФА. В связи со сменой ассоциации «новичок» не участвовал в отборочных турнирах к Кубку Азии и чемпионату Европы 2004 года. А дальше – сплошная боль. Казахстан стартовал в европейском отборе в 2004 году в рамках квалификации к ЧМ-2006. Итог: 12 матчей, 1 ничья, 11 поражений, разность мячей — 6:29. Дальше подобных ужасов не случалось, но и ощутимого прогресса не было.

Магомед Адиев Фото: kff.kz

Многое изменилось в 2022 году, когда сборную страны возглавил Магомед Адиев. Ранее 45-летний россиянин работал в карагандинском «Шахтёре», а затем ему доверили главную национальную команду. Казахстан под его руководством неожиданно выиграл группу в рамках дивизиона С в Лиге наций. Казахстанцы оказались выше Азербайджана, Словакии и Беларуси. Крутой результат! Следующий розыгрыш Лиги наций сборная Казахстана начнёт в дивизионе В, где встретится с более серьёзными командами. Однако на успехи национального футбола повлиял не только Адиев, но и сами футболисты. Чемпионат Казахстана растёт, а вместе с ним прогрессируют и игроки, регулярно участвуя в еврокубках. Есть в сборной и несколько легионеров, главные – Нуралы Алип («Зенит»), Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия) и Марат Быстров («Ахмат»).

Очевидно, прогрессу футбола в стране поспособствовал переход в Европу (вспоминаем недавние разговоры о российском футболе в АФК).

С мячом Бактиёр Зайнутдинов Фото: kff.kz

Отборочный цикл Евро-2024 казахстанцы начали неудачно, уступив дома Словении (1:2), при этом ведя в счёте по ходу матча. Но уже в следующей встрече Казахстан совершил чудо. В Астане команда Магомеда Адиева одержала волевую победу над одной из лучших сборных Европы – Данией. К 35-й минуте дубль оформил форвард датчан Расмус Хёйлунн. Но на 73-й минуте Зайнутдинов запустил камбэк, реализовав пенальти. Затем – шедевральный дальний удар от Асхата Тагыбергена и победный гол на 89-й минуте Абата Аймбетова, замкнувшего головой подачу с фланга. Один из лучших матчей в истории сборной Казахстана.

Магомед Адиев главный тренер сборной Казахстана «Эта победа — заслуга всех казахстанцев, и я благодарен каждому за веру в команду. Отдельное спасибо нашим игрокам. Они сражались до конца и продемонстрировали настоящий характер! Я рад, что мы смогли подарить вам радость и эмоции, которые запомнятся надолго и станут частью (я уверен!) большой истории».

В середине июня Казахстан уже обыграл Сан-Марино (3:0). На очереди – важный матч с Северной Ирландией. Для того чтобы продолжать борьбу за путёвку на Евро, казахстанцы обязаны побеждать. В их отборочной группе слишком высокая плотность. У четырёх команд после трёх туров по шесть очков (Дания, Казахстан, Финляндия, Словения). Плюс ко всему три очка в копилке у Северной Ирландии. Вся борьба за две путёвки впереди. Но каждая ошибка сильно отбрасывает сборные от попадания на Евро.

После распада СССР в чемпионатах Европы участвовали лишь три команды из числа бывших союзных республик: Россия, Украина и Латвия. Казахстан имеет неплохие шансы пополнить этот список. За 21 год нахождения в УЕФА футбол в стране совершил крутой скачок. Задача – закрепить его попаданием на крупный турнир.