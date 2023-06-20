«Галатасарай» готов купить Кордобу у «Краснодара» за € 7–8 млн. Игрок не против перехода
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Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». Об этом сообщает Transfermarkt.
По информации источника, «Галатасарай» заинтересован в приобретении колумбийца и готов заплатить за него около € 7–8 млн. Сам Кордоба не против перехода в турецкий клуб, так как он может сыграть в еврокубках в следующем сезоне.
Контракт 30-летнего Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до июня 2025 года. В прошедшем сезоне колумбийский нападающий сыграл 37 матчей за краснодарцев во всех турнирах, отметившись в них 21 забитым мячом и 10 результативными передачами. Transfermarkt оценивает Кордобу в € 11 млн.
«Галатасарай» стал чемпионом Турции в сезоне-2022/2023, что позволит ему сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
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