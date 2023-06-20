Источник: «Герта» зимой хотела приобрести нападающего «Краснодара» Кордобу

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, ранее выступавший за берлинскую «Герту», мог вернуться в немецкий клуб зимой. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В январе 2023 года «Герта» была заинтересована в возвращении колумбийца. Клуб выходил на представителей Кордобы, но сам игрок категорически отказался от этой идеи.

Кордоба присоединился к «Краснодару» в 2021 году. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах «быков» во всех турнирах, отметившись 21 голом и 10 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в € 11 млн. Его команда завершила прошедший сезон на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

По итогам минувшего сезона «Герта» заняла последнее, 18-е место в Бундеслиге.