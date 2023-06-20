«Аль-Хиляль» пытался приобрести хавбека «ПСЖ» Марко Верратти

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» обратил внимание на итальянского полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает журналист Sportitalia Альфредо Педулла в своём «твиттере».

По данным источника, французский клуб запросил за своего игрока у саудовцев € 80-100 млн. В сезоне-2022/23 итальянский полузащитник провёл 29 матчей в чемпионате Франции за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями.

Верратти — воспитанник итальянской «Пескары». За «ПСЖ» футболист выступает с 2012 года. Ранее агент Верратти сообщал, что 30-летний полузащитник раздумывает над возвращением в Италию, где, по слухам, им интересуется возглавляемая Жозе Моуриньо «Рома».

В составе «ПСЖ» Марко девять раз становился чемпионом Франции, по шесть раз выигрывал Кубок лиги и Кубок страны, а также девять раз становился обладателем Суперкубка Франции.