Радимов оценил сезон-2022/2023 для «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Ростова»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги прошедшего сезона для первой четвёрки команд Российской Премьер-Лиги.

«Друзья, начинаю понемногу подводить итоги прошедшего сезона! Постараюсь поделиться впечатлениями по каждой команде, отметив плюсы и минусы. Начнем с первой четвёрки.

Зенит

Плюс: чемпионство и вторая звезда говорят сами за себя, пока что «Зенит» на голову сильнее конкурентов и заслуженно находятся на первой строчке.

Второй жирный плюс: это потрясающий сезон Малкома. Из-за большого ценника и травм в начале российского этапа на него обрушилось много критики, но в этом сезоне Малком показал всё, на что способен.

Главный минус сезона: домашнее поражение от «Ахмата» и последующая за этим история с Чистяковым. Но даже в этой ситуации удалось разрешить её без особого негатива.

ЦСКА

Плюс: для армейцев сезон вообще получился отличным. Они выдали отличную весну. По новому засверкали Чалов и Обляков. Стабильно отлично играл Акинфеев, успевающий ещё и голевые и предголевые передачи раздавать. Федотов подтвердил свой класс, второй год подряд забрав серебро первенства. Ну и вишенка на торте отличного сезона — победа в Кубке России.

Минус: Из минусов можно отметить то, что поздновато приехали новички, из-за чего осенью команда слегка буксовала. Второй минус — обидное поражение от «Торпедо» осенью. Для борьбы за золото таких очковых потерять просто нельзя допускать. Весной же, несмотря на то, что команда играла, непривычно было видеть Карраскаля на скамейке.

Спартак

Плюс: у москвичей порадовал Абаскаль, приезд которого многие не поняли, однако команда при нём играла ярко и выдала неплохую осеннюю часть. Для многих, особенно тех, кто обесценивал его назначение, это стало шоком. Плюс порадовала игра молодых россиян Литвинова, Денисова, Хлусевича.

Минус: в минусах у команды весна, и тут очевидно, что пауза в чемпионате была провалена и подготовка прошла не так, как следовало. Разочаровали легионеры, многие из которых не пришлись ко двору. Ну и концовка вышла и вовсе провальной — скандал с Соболевым, поражение и ничья с командами из подвала таблицы, плюс удаление Джикии со скамейки — медиалига явно плохо сказывается на игроках, которые по идее должны быть лидерами команды.

Ростов

Плюс: южане очень порадовали. Здесь и раскрытие молодых игроков, и выжимание максимума из имеющегося состава, да и игра, на самом деле, зачастую была зрелищной. С учетом логистики и прочих обстоятельств Карпин выдал максимум! Но новый уровень вышли Глебов и Комличенко, плюс раскрылся ещё ряд совсем молодых ребят.

Минус: как ни крути, ростовчанам не хватило психологии и концовка получилась смазанной, а также сказалась короткая скамейка. Да и не привыкли эти парни бороться за высокие места, поэтому крайне обидно упустили медали», — написал Радимов в своём телеграм-канале.