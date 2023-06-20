Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютирует за «Интер Майами» в матче Кубка лиги с мексиканским «Крус Асуль». Об этом сообщил президент клуба Хорхе Мас.
«Мы уже заключили контракт на увеличение количества мест в углах стадиона, что должно увеличить вместимость примерно на 3000 или 3200 мест. Мы готовимся закончить эту работу в ближайшие четыре недели. Все билеты на каждую игру будут распроданы. Спрос на билеты в 10 раз превышает тот объём, который мы можем обеспечить по сезонным абонементам.
Как вы, возможно, помните, сборная Аргентины тренировалась в Майами перед тем, как вылететь в Доху (на прошлогодний чемпионат мира. — Прим. «Чемпионата»). У нас была возможность ежедневно наблюдать, как за Месси следили болельщики на тренировках. Мы готовились к этому», — приводит слова Маса издание The Guardian.
Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента.
- 20 июня 2023
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