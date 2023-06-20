«Олимпиакос» объявил о назначении нового главного тренера

Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» (Пирей) объявил о назначении испанца Диего Мартинеса на пост главного тренера.
Последним клубом 42-летнего специалиста был «Эспаньол», который он покинул в начале апреля этого года. Ранее Мартинес возглавлял испанские «Гранаду» и «Осасуну».
С сентября 2022 года по 3 апреля 2023 года «Олимпиакос» тренировал испанец Мичел, до конца сезона в качестве исполняющего обязанности главного тренера командой руководил француз Жозе Аниго.
По итогам сезона-2022/2023 «Олимпиакос» занял третье место в чемпионате Греции и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций. Последний раз команда становилась чемпионом Греции в сезоне-2021/2022, в завершившемся сезоне в национальном первенстве победу одержал афинский АЕК.
Кандидатами на пост главного тренера пирейцев ранее назывались Стивен Джеррард и Дженнаро Гаттузо.
- 20 июня 2023
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