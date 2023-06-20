Малком попал в стартовый состав сборной Бразилии на игру с Сенегалом

Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Малком начнёт товарищескую игру с Сенегалом в стартовом составе «селесао».

Также с первых минут на поле стадиона «Жозе Алваладе» появятся в том числе голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон, экс-защитник «Спартака» Айртон, защитник «Реала» Эдер Милитао, полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон, нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор и форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон.

Стартовый состав Бразилии: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Милитао, Айртон, Лукас Пакета, Бруно Гимарайнс, Малком, Жоэлинтон, Винисиус Жуниор, Ришарлисон

Отметим, что Малком принимал участие и в предыдущей игре сборной — с Гвинеей. Тогда игрок «Зенита» вышел на поле со скамейки запасных и заработал пенальти, а Бразилия выиграла со счётом 4:1.