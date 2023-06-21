Клюйверт выбрал Месси лучшим игроком в истории в сравнении с Пеле, Марадоной и Круиффом

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрик Клюйверт включил аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в число лучших игроков в истории.

«Разумеется, были Марадона, Пеле, Круифф, можно ещё кого-то назвать. Однако, при всём уважении к другим легендам, давайте посмотрим на всё, чего Месси достиг и продолжает добиваться: семь «Золотых мячей», не знаю, сколько побед в Лиге чемпионов, победа на ЧМ, Кубке Америки.

Он выиграл все кубки, которые может выиграть футболист, и личные награды», – приводит слова Клюйверта Johnnybet.

Ранее 35-летний Месси анонсировал переход в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он покинул «ПСЖ», за который выступал с 2021 года.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

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