Фабрицио Романо: Марселино станет новым главным тренером «Марселя»

Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что испанский тренер Марселино Тораль станет новым главным тренером «Марселя». Марселино дал предварительное согласие на двухлетний контракт до лета 2025 года.
Работа в марсельском клубе станет первой для испанца за пределами родной страны. Предыдущим местом работы Тораля стал «Атлетик» из Бильбао. Он проработал там с января 2021 до лета 2022 года. Наставник помог баскской команде дойти до финала Кубка Испании в сезоне-2020/2021. Тем не менее, у специалиста не получилось вернуть «Атлетик» в еврокубки, а позже у тренера возник конфликт с руководством, в следствие чего Марселино был уволен.
В минувшем сезоне «Марсель» тренировал хорватский специалист Игор Тудор. Несмотря на хороший сезон (3-е место в чемпионате Франции), Тудор решил уйти, чувствуя излишнюю усталость и беспокойство, работая в таком клубе.
- 21 июня 2023
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