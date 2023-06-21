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Фабрицио Романо: Марселино станет новым главным тренером «Марселя»

Фабрицио Романо: Марселино станет новым главным тренером «Марселя»
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Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что испанский тренер Марселино Тораль станет новым главным тренером «Марселя». Марселино дал предварительное согласие на двухлетний контракт до лета 2025 года.

Работа в марсельском клубе станет первой для испанца за пределами родной страны. Предыдущим местом работы Тораля стал «Атлетик» из Бильбао. Он проработал там с января 2021 до лета 2022 года. Наставник помог баскской команде дойти до финала Кубка Испании в сезоне-2020/2021. Тем не менее, у специалиста не получилось вернуть «Атлетик» в еврокубки, а позже у тренера возник конфликт с руководством, в следствие чего Марселино был уволен.

В минувшем сезоне «Марсель» тренировал хорватский специалист Игор Тудор. Несмотря на хороший сезон (3-е место в чемпионате Франции), Тудор решил уйти, чувствуя излишнюю усталость и беспокойство, работая в таком клубе.

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