Источник: «Факел» подпишет вратарей Александра Беленова и Виталия Гудиева

Воронежский «Факел» подпишет сразу двух голкиперов перед началом сезона. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, команда из Воронежа заключит соглашения с вратарём «Рубина» Александром Беленовым и с бывшим голкипером «Химок» Виталием Гудиевым. Оба игрока придут в клуб в качестве свободных агентов. Александр расторгнет договор со своей нынешней командой. С Беленовым «Факел» подпишет контракт на один год, а Гудиев станет игроком клуба на два года.

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» занял 14-е место. Команда набрала 30 очков в 30 матчах: шесть побед, 12 поражений и 12 ничейных результатов. По итогам стыковых матчей «Факел» сохранил место в высшей лиге.