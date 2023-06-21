Стрепетов: Аршавин по знаниям выше многих руководителей клубов РПЛ

Известный футбольный эксперт, бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов отреагировал на слухи о возможном уходе из структуры петербургского клуба Андрея Аршавина. Сейчас известный в прошлом футболист занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию.

«Пока это только информация, что Аршавин может покинуть клуб. Никакой стопроцентной информации ни от «Зенита», ни от самого Андрея нет. Я надеюсь, что это окажется слухами. Аршавин прославил наш город в Европе, он как футбольный клад, обладающий огромными знаниями. И мы эти знания должны использовать — как футбольные, так и человеческие. Может быть, он многим противоречит, но его игровой и жизненный интеллект — это то, что нужно для развития российского футбола. Можно про многих руководителей клубов РПЛ и Первой лиги говорить, и Андрей, прямо скажем, по знаниям над многими из них выше. Так что его уход будет огромной потерей для петербургского футбола.

По моему мнению, он должен возглавить академию «Зенита» во всех направлениях — от тренерского штаба и тренировочного процесса до селекционной политики. И чтобы он полностью за всё отвечал, и все бы подчинялись ему. Кроме того, его знания нужны и главной команде, хотя бы в той же трансферной политике. И если всё это «Зениту» не нужно — для меня это очень удивительно. Андрей здесь родился, здесь научился играть в футбол в школе «Смена», многие вложили в него свои знания. И он полностью отдавал себя нам, мы наслаждались его игрой. Теперь пришла пора вернуть эти знания и умения молодому поколению, должна быть преемственность. И если мы своего коренного игрока просим уйти из клуба… Повторюсь, я надеюсь, что это вброс», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».