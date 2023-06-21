«Вызывали слёзы». Мележиков назвал самые счастливые моменты за время работы в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал самые счастливые моменты за время работы в московском клубе.

«Самый счастливый момент за время работы в «Спартаке»? Хороших моментов было много, некоторые даже вызывали слёзы. В память врезается «Наполи» и сейв Селихова в последнем матче Лиги Европы. Кубок России? Немного по-другому. Вот «Наполи» и сейв Селихова — да», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.