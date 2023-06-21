Мутко: Россия прошла бы Англию на ЧМ-2018, если бы победили Хорватию. Мы бы их загрызли

Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко высказал предположение, что сборной России было по силам пройти Англию в полуфинале чемпионата мира 2018 года, если бы удалось справиться с хорватами в серии пенальти в четвертьфинальном раунде.

«Пару лет назад сожалел, что Черчесов дал пробить Марио, потому что могли бы проходить Хорватию? Это эмоции и футбол. Футбол не имеет сослагательных наклонений. Мы видим драмы в различных международных турнирах, например, у «Ромы» не забивает пенальти капитан — это такая вещь… Такие вещи как пенальти надо готовить и выбирать тех, кто бьёт стабильно.

Сто процентов Россия прошла бы Англию на ЧМ-2018, если бы победили Хорватию. Мы бы их загрызли. Шучу, конечно. Но, думаю, что прошли бы. Однако сослагательных вещей в футболе не бывает. Я всегда с теплотой вспоминаю Юрия Андреевича Морозова: он всегда говорил ребятам, что главное после игры, чтобы могли спокойно смотреть на трибуны, уходя с поля. Несмотря на итоговый результат.

В Лиге Европы проиграла «Рома», но в чём её можно упрекнуть? Обидно, горько, но, к сожалению, она проиграла. Наши ребята отдали всё, что могли за своей душой: все эмоции, силы и мастерство», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.