«Ювентус» объявил о выкупе Милика у «Марселя»

«Ювентус» выкупил 29-летнего нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика за € 6 млн. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.
«Это техничный и умный игрок. Его результативность ценилась на протяжении всей кампании не только за девять голов, но и за его способность адаптироваться под непростые обстоятельства, а также за постоянную готовность к важным играм», — говорится в сообщении клуба.
По информации источника, «бьянконери» предложили футболисту контракт сроком на три года.
В сезоне-2022/2023 Милик выступал за «Ювентус» на правах аренды. На счету польского форварда 39 матчей за туринцев во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинкович-Савичу.
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