Чемпионат Европы по футболу U21: результаты матчей 21 июня, турнирная таблица

В эти дни на полях Грузии и Румынии проходит чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд (до 21 года). 21 июня состоялись матчи 1-го тура группового раунда.

Группа А

Бельгия U21 0:0 Нидерланды U21

Грузия U21 2:0 Португалия U21

Группа B

Украина U21 2:0 Хорватия U21

Румыния U21 0:3 Испания U21

22 июня состоятся матчи первого тура в группах С и D:

19:00 мск. Германия U21 — Израиль U21

19:00 мск. Чехия U21 — Англия U21

19:00 мск. Норвегия U21 — ШвейцарияU21

21:45 мск. Франция U21 — Италия U21

Напомним, чемпионат Европы — 2023 среди молодёжных команд состоится в Грузии и Румынии. Групповой этап пройдёт с 21 по 28 июня. После трёхдневной паузы состоятся матчи четвертьфинала,, в которых сыграют по две лучшие сборные каждой группы. Финал турнира запланирован на 8 июля, он должен пройти в Батуми (Грузия).