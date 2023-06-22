Чемпионат Европы по футболу U21: результаты матчей 21 июня, турнирная таблица
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В эти дни на полях Грузии и Румынии проходит чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд (до 21 года). 21 июня состоялись матчи 1-го тура группового раунда.
Группа А
- Бельгия U21 0:0 Нидерланды U21
- Грузия U21 2:0 Португалия U21
Группа B
- Украина U21 2:0 Хорватия U21
- Румыния U21 0:3 Испания U21
22 июня состоятся матчи первого тура в группах С и D:
- 19:00 мск. Германия U21 — Израиль U21
- 19:00 мск. Чехия U21 — Англия U21
- 19:00 мск. Норвегия U21 — ШвейцарияU21
- 21:45 мск. Франция U21 — Италия U21
Напомним, чемпионат Европы — 2023 среди молодёжных команд состоится в Грузии и Румынии. Групповой этап пройдёт с 21 по 28 июня. После трёхдневной паузы состоятся матчи четвертьфинала,, в которых сыграют по две лучшие сборные каждой группы. Финал турнира запланирован на 8 июля, он должен пройти в Батуми (Грузия).
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