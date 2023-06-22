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Чемпионат Европы по футболу U21: результаты матчей 21 июня, турнирная таблица

Чемпионат Европы по футболу U21: результаты матчей 21 июня, турнирная таблица
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В эти дни на полях Грузии и Румынии проходит чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд (до 21 года). 21 июня состоялись матчи 1-го тура группового раунда.

Группа А

  • Бельгия U21 0:0 Нидерланды U21
  • Грузия U21 2:0 Португалия U21

Группа B

  • Украина U21 2:0 Хорватия U21
  • Румыния U21 0:3 Испания U21
Турнирная таблица U21 ЧЕ-2023

22 июня состоятся матчи первого тура в группах С и D:

  • 19:00 мск. Германия U21 — Израиль U21
  • 19:00 мск. Чехия U21 — Англия U21
  • 19:00 мск. Норвегия U21 — ШвейцарияU21
  • 21:45 мск. Франция U21 — Италия U21

Напомним, чемпионат Европы — 2023 среди молодёжных команд состоится в Грузии и Румынии. Групповой этап пройдёт с 21 по 28 июня. После трёхдневной паузы состоятся матчи четвертьфинала,, в которых сыграют по две лучшие сборные каждой группы. Финал турнира запланирован на 8 июля, он должен пройти в Батуми (Грузия).

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