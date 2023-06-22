Определился состав участников дивизиона «А» Второй лиги сезона-2023/2024. В «Серебряной группе» липецкий «Металлург» заменил «Кубань Холдинг» (Павловская), которая отказалась от участия в дивизионе «А».

«Золотая группа» дивизиона «А»:

— четыре команды, которые покинули Первую лигу: «Велес» (Москва), «Уфа», «Волга» (Ульяновск) и «Краснодар-2»;

— четыре команды, занявшие вторые места в группах Второй лиги сезона-2022/2023: «Иртыш» (Омск), «Динамо-Брянск», «Муром», «Чайка» (Песчанокопское);

— две лучшие команды из занявших третьи места в группах Второй лиги сезона-2022/2023: «Ротор» (Волгоград) и «Спартак» (Кострома).

«Серебряная группа» дивизиона «А»: «Амкар-Пермь», «Родина-2» (Москва), «Форте» (Таганрог), «Челябинск», «Текстильщик» (Иваново), «Салют» (Белгород), «Металлург» (Липецк), «Новосибирск», «Чертаново» (Москва), «Авангард» (Курск).