Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 22 июня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти дни в Румынии и Грузии проходит чемпионат Европы по футболку среди молодёжных команд. В турнире имеют право принимать участие футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2000 года.

Чемпионат Европы начался 21 июня и закончится 8 июля. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделенные на четыре группы по четыре сборные в каждой.

Матчи 22 июня (время начала матчей — московское)

Группа C. Тур 1

19:00. Германия U21 — Израиль U21.

19:00. Чехия U21 — Англия U21.

Группа D. Тур 1

19:00. Норвегия U21 — Швейцария U21.

21:45. Франция U21 — Италия U21.

Решающая игра молодёжного чемпионата Европы пройдёт 8 июля в грузинском Батуми. Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.