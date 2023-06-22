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Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 22 июня

Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 22 июня
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В эти дни в Румынии и Грузии проходит чемпионат Европы по футболку среди молодёжных команд. В турнире имеют право принимать участие футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2000 года.

Чемпионат Европы начался 21 июня и закончится 8 июля. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделенные на четыре группы по четыре сборные в каждой.

Матчи 22 июня (время начала матчей — московское)

Группа C. Тур 1
19:00. Германия U21 — Израиль U21.
19:00. Чехия U21 — Англия U21.

Группа D. Тур 1
19:00. Норвегия U21 — Швейцария U21.
21:45. Франция U21 — Италия U21.

Решающая игра молодёжного чемпионата Европы пройдёт 8 июля в грузинском Батуми. Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.

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