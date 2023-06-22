Тикнизян: в сборной Армении Сперцяна понимаю лучше остальных

Защитник сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о взаимодействии с Эдуардом Сперцяном в составе национальной команды. Накануне футболисты, выступающие за клубы РПЛ, провели совместный матч в составе армянской сборной в отборе на Евро-2024.

«Я во время игр чувствую, что с Эдиком у меня получается хорошо взаимодействовать. Мы с ним хорошо общаемся вне поля. Общаемся на тему футбола, наших игр, у нас хорошее взаимопонимание на поле. Я его прошу, чтобы он часто играл через мой фланг и старался со мной комбинировать, у нас это получается.

Не скажу, что у меня есть проблемы с коммуникацией с другими партнёрами. Мы с Эдиком выполняем большой объём работы, и вся команда тоже выполняет тот объём работы, который нужен для результата. Но если быть максимально честным, я в сборной Эдика понимаю лучше остальных. Наверное, из-за того, что мы с ним за полем общаемся больше всех. Сперцян – футболист очень высокого уровня, он ещё спрогрессирует и будет гораздо сильнее!» — приводит слова Тикнизяна Metaratings.