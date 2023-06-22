«Урал» объявил об уходе Гогличидзе в аренду в «Оренбург»

Екатеринбургский «Урал» на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Лео Гогличидзе в «Оренбург» на правах аренды до конца следующего сезона.

26-летний Гогличидзе перешёл в «Урал» в 2021 году на правах аренды из «Краснодара», воспитанником которого является. В 2022 году «Урал» выкупил защитника за € 210 тысяч.

В прошедшем сезоне Гогличидзе сыграл 37 матчей за екатеринбургскую команду во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что у «Оренбурга» будет право выкупа Гогличидзе по окончании срока пребывания защитника в южноуральском клубе на правах аренды.

До ухода Гогличидзе «Урал» объявил о подписании контракта с другим левым защитником, португальцем Кики.