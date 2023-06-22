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Англия обыграла Чехию в группе С молодёжного чемпионата Европы

Англия обыграла Чехию в группе С молодёжного чемпионата Европы
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Сегодня, 22 июня, на стадионе «Батуми Арена» в Грузии состоялся матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы. Встречались сборные Чехии и Англии. Финальный свисток Хорациу Фешника (Румыния) зафиксировал победу англичан со счётом 2:0.

Первый в игре мяч был забит в начале второго тайма на 47-й минуте. Автором гола стал Джейкоб Рэмси, голевой передачей отметился Энтони Гордон. Далее в компенсированное к матчу время на 94-й минуте окончательный счёт установил Эмиль Смит-Роу.

В параллельном матче группы С также встречались сборные Германии и Израиля. Матч проходил на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Грузии и закончился вничью со счётом 1:1.

Таким образом, первую строчку после сегодняшнего игрового дня в группе С занимает Англия с тремя очками. Второе-третье места делят между собой Германия и Израиль, у них по одному очку. Замыкает таблицу Чехия, не набрав ни одного очка.

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 1-й тур
22 июня 2023, четверг. 19:00 МСК
Чехия U21
Окончен
0 : 2
Англия U21
0:1 Рэмси – 47'   0:2 Смит-Роу – 90+4'
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