Стала известна зарплата Малкома в «Зените»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком зарабатывает по контракту с российской командой € 3,5 млн в год. Об этом сообщает «Спорт день за днём».

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 гола в 27 матчах. РПЛ признала Малкома лучшим нападающим и лучшим футболистом сезона-2022/2023.

Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Новый контракт с клубом он подписал осенью 2022 года. Его соглашение с санкт-петербургским клубом действует до июня 2027 года.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Малкому со стороны ряда европейских команд. По последним данным, туринский «Ювентус» готовит официальное предложение для «Зенита» по трансферу бразильского форварда.