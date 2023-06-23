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Агент Николсона: мы не обсуждали со «Спартаком» уход Шамара в летнее трансферное окно

Агент Николсона: мы не обсуждали со «Спартаком» уход Шамара в летнее трансферное окно
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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал слухи о потенциальном трансфере форварда.

«Спартак» готов продать Николсона за семь миллионов евро? Мы не обсуждали со «Спартаком» уход Шамара в летнее трансферное окно», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее издание Sport24 сообщило, что Шамар Николсон планирует покинуть «Спартак», раздумывая над вариантами из Бельгии и Турции. По информации издания, красно-белые готовы продать форварда за сумму не меньше € 7 млн.

За «Спартак» 26-летний ямайский нападающий выступает с января 2022 года. В активе форварда 27 матчей, четыре гола и две результативные передачи. Контракт игрока, за которого москвичи отдали € 8 млн, действует до лета 2026 года.

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Источник: Шамар Николсон отказался переходить из «Спартака» в «Андерлехт»
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