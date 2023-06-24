Очередной бразилец перейдёт в «Зенит», Варвара Грачёва стала француженкой. Главное к утру

Санкт-петербургский «Зенит» ведёт переговоры с «Коринтиансом» о покупке 17-летнего нападающего Педро, российская теннисистка Варвара Грачёва отныне будет выступать под флагом Франции, «Челси» отклонил уже третье предложение «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Мэйсону Маунту. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. UOL: «Зенит» достиг устной договорённости с «Коринтиансом» о покупке Педро за € 12 млн.
2. Грачёва начнёт выступать под флагом Франции с 25 июня.
3. «Челси» отклонил третий запрос «Манчестер Юнайтед» по Маунту.
4. УЕФА выразил сожаление Украине по поводу инцидента с флагом их страны на финале ЛЧ.
5. Алькарас обыграл Димитрова и вышел в полуфинал турнира в Лондоне.
6. Лионель Месси объяснил свой переход в «ПСЖ».
7. Тонали расплакался, узнав о решении «Милана» продать его в «Ньюкасл».
8. Мужчина-синхронист выступил с девушками и завоевал первую в истории медаль в команде.
9. Потапова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, одолев Дарт.
10. США примут клубный чемпионат мира в новом расширенном формате.
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