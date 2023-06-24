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Очередной бразилец перейдёт в «Зенит», Варвара Грачёва стала француженкой. Главное к утру

Санкт-петербургский «Зенит» ведёт переговоры с «Коринтиансом» о покупке 17-летнего нападающего Педро, российская теннисистка Варвара Грачёва отныне будет выступать под флагом Франции, «Челси» отклонил уже третье предложение «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Мэйсону Маунту. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. UOL: «Зенит» достиг устной договорённости с «Коринтиансом» о покупке Педро за € 12 млн.

2. Грачёва начнёт выступать под флагом Франции с 25 июня.

3. «Челси» отклонил третий запрос «Манчестер Юнайтед» по Маунту.

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