Денис Макаров женился на бывшей сотруднице «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров женился на Дарье Буткус. Девушка ранее работала в структуре московского клуба.
Денис Макаров и Дарья Буткус
Фото: Социальные сети
Отметим, что ранее Денис уже был связан узами с Натальей Клониной, но брак распался в сентябре прошлого года.
25-летний Денис Макаров сыграл за московское «Динамо» 33 матча во всех турнирах в прошедшем сезоне, отметившись в них шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.
Напомним, Макаров родом из Тольятти. Футбольное образование получил в Академии имени Коноплёва. Летом 2018 года присоединился к нижнекамскому «Нефтехимику», с которым поднялся из Второй лиги в Первую. В первой части следующего сезона стал одним из лучших бомбардиров первенства, забив 11 голов.
В январе 2020 года подписал контракт с казанским «Рубином». Дебют в Российской Премьер-Лиге состоялся 1 марта 2020 года в матче с «Тамбовом». Первый гол в Премьер-Лиге забил 5 июля 2020 года в ворота «Оренбурга».
В августе 2021 года подписал пятилетний контракт с клубом «Динамо» Москва.
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