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Ловрен рассказал, как Салах заставил его заплатить за кофе

Ловрен рассказал, как Салах заставил его заплатить за кофе
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Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, выступающий сейчас за французский «Лион», рассказал забавную историю с участием форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха. Египтянин вынудил хорвата заплатить за свой кофе.

«Историй много. Однажды мы поехали выпить кофе. В «Старбакс». Мы были на машинах. И он проехал вперёд меня. А я ехал за ним. И он сказал: «Кофе с меня, я заплачу». И он проехал первым, заказал кофе. Я подъехал. Говорю: «Привет, мне двойной эспрессо или что-то такое». А девушка такая: «Окей, вам надо заплатить». Я в шоке: «Но парень передо мной сказал, что заплатит». «Нет-нет, он сказал, что вы заплатите за оба кофе». В общем, он меня оставил платить», — сказал Ловрен в видео на YouTube-канале kolos.

Ловрен играл за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год. Вместе с Салахом они выиграли Лигу чемпионов.

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