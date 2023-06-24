Ловрен рассказал, почему Клопп лучше других футбольных тренеров

Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, выступающий сейчас за «Лион», рассказал историю о том, как главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп предоставил хорвату неделю отдыха, когда дочь футболиста оказалась в больнице.

«Была такая история. Моя дочь заболела. В итоге она оказалась в больнице. Я себе места не находил, очень нервничал. И что он сделал, я этого никогда не забуду, он дал мне неделю отдыха, чтобы я поехал к своей дочери. Это что-то особенное. Никому об этом не рассказывал.

Клопп всегда был близок с игроками, именно поэтому он на вершине, а остальные тренеры там, где они есть. Всё просто. Конечно, он очень серьёзно относится к футболу. Но вместе с тем у него совершенно потрясающие человеческие качества. У него большое сердце», — сказал Ловрен в видео на YouTube-канале kolos.

В составе «Ливерпуля» под руководством Клоппа Ловрен выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов.