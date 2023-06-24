Экс-футболист «Амкара»: сразу после прихода Абаскаля было видно, что он ставит игру

Бывший футболист «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Для молодого тренера из ниоткуда — хороший результат. Если в следующем сезоне команда при нём спрогрессирует — можно оставлять Абаскаля ещё лет на пять. Но мне кажется, что испанец уже «поплыл», возможно, потому что много всего навалилось.

Сразу после прихода Абаскаля было видно, что он ставит игру. Иногда слышишь от тренеров, что им надо на построение полгода. Думаешь: «У тебя в команде дебилы, что ли, играют, какие полгода?» Просто кто-то умеет объяснять свои методы, а кто-то нет.

Посмотрим, как Абаскаль будет вести себя дальше. Если продолжит прыгать у бровки — в долгосрочной перспективе это ничего хорошего не принесёт», — приводит слова Попова «Матч ТВ».