Коло Муани возглавил рейтинг самых подорожавших игроков Бундеслиги
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Интернет-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата Германии.
Наиболее подорожавшим игроком по итогам сезона стал нападающий Рандаль Коло Муани из «Айнтрахта». Его стоимость выросла на € 15 млн и теперь составляет € 80 млн.
На € 12 млн подорожали Микки Ван де Вен из «Вольфсбурга» и Донэлл Мален из «Боруссии» Дортмунд. Их трансферная стоимость составляет € 30 млн и 25 млн соответственно. По € 10 млн прибавили в цене Доминик Собослаи из «Лейпцига», Клаудио Коне из «Боруссии» Мёнхенгладбах и Пьеро Инкапье из «Байера». Футболисты оцениваются в € 50 млн, € 40 млн и € 35 млн соответственно.
По итогам прошедшего сезона чемпионский титул выиграла «Бавария». Мюнхенцы набрали 71 очко в 34 матчах.
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