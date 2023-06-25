Тренер «Сочи» Хохлов: принимаем результаты жеребьёвки Кубка России

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов подвёл итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Жребий не может быть оптимальным или не оптимальным. Мы просто принимаем эти результаты жеребьёвки — и всё. Будем готовиться к матчам. Не оцениваю, кто фаворит группы, а кто — нет. Просто услышали, кто наши соперники, и приняли это. Кто сильнее, будет понятно уже после турнира», — сказал Хохлов в интервью «Матч ТВ».

На групповом этапе «Сочи» сыграет в квартете с московским ЦСКА, «Оренбургом» и воронежским «Факелом». ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В конце прошедшего сезона красно-синие встречались в Суперфинале Кубка с «Краснодаром». Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти армейцы взяли верх со счётом 6:5.