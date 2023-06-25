Овчинников: 3,5 млн Малкому? cвоих надо кормить, а мы платим великим заморским

Российский специалист Валерий Овчинников высказался о том, что нападающий «Зенита» Малком зарабатывает около € 3,5 млн в год.

«Не думаю, что эта информация пошла от него. От клуба – тоже вряд ли. Там поймают, голову оторвут. Так что есть причины сомневаться в её достоверности.

Хотя вообще € 3,5 млн – нормальные условия. Точно не мало. Или им что, миллиарды платить? Мы стали какими-то нереальными цифрами мерить. Это в любом случае сотни миллионов рублей в год — назовите эти суммы работягам, они с ума сойдут.

Давайте посмотрим на весь российский футбол: еврокубков у нас нет и пока не предвидится. Значит, надо уделять время себе. У нас нет российских игроков с такими зарплатами, а великим заморским мы платим. Где логика?

Своих надо кормить в первую очередь. А не иностранцев. Если бы он один играл – одно дело. Но футбол – командный вид спорта. Совсем другое дело.

Я не знаю, где Малкому насыпят больше, чем в России. Не думаю, что он нужен топовому европейскому клубу. Одно дело играть против защитников РПЛ, совсем другое – против европейских», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».