Лукас Эрнандес близок к переходу в «ПСЖ» из «Баварии»

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес может стать игроком «ПСЖ», сообщает L'Équipe. Переговоры между клубами начались на этих выходных и продвигаются очень быстро.
Эрнандес уже пришёл к договорённости с «ПСЖ» об условиях личного контракта и сообщил руководству мюнхенского клуба о желании перейти.
Сделку по защитнику, контракт которого действует до лета 2024 года, оценивают в € 35-40 млн. В 2019-м «Бавария» заплатила за игрока вдвое больше — € 80 млн.
«ПСЖ» считает возможность подписать Эрнандеса отличной, так как это чемпион мира на пике карьеры, и полагает, что после его перехода французская идентичность команды станет ещё более узнаваемой.
В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Эрнандес провёл семь матчей, не забил голов и не отдал голевых передач.
- 25 июня 2023
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