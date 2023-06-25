Агент Рибейро: «Зенит» отпустил Вендела из-за проблем со здоровьем в семье

Футбольный агент Тьяго Рибейро, ведущий дела бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, ответил на вопрос, почему футболист всё ещё находится в Рио-де-Жанейро, не присоединившись к своему клубу в Санкт-Петербурге.

«На самом деле всё было запланировано для возвращения Вендела, но «Зенит» отпустил его из-за проблем со здоровьем в семье», — приводит слова Рибейро журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 24 июня, другой агент Вендела, Чезаре Барбьери, заявил, что бразилец не вернётся в Россию до стабилизации ситуации в стране. Иные источники сообщали, что футболист присоединится к команде в ближайшие недели.

Вендел перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» осенью 2020 года. Его контракт с сине-бело-голубыми действует до лета 2027 года. За взрослую команду сборной Бразилии Вендел не играл.