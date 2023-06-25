«Манчестер Сити» предложил € 90 млн за Йошко Гвардиола

«Манчестер Сити» сделал предложение о трансфере защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола, сообщает Sky Sport Germany. Руководители клубов несколько дней ведут переговоры о сумме трансфера.

На данный момент «горожане» готовы заплатить за 21-летнего хорвата € 90 млн + бонусы.

Если «РБ Лейпциг» примет это предложение, Гвардиол станет самым дорогим защитником мира. На данный момент им является Харри Магуайр, за которого «Манчестер Юнайтед» заплатил € 87 млн «Лестеру» в 2019 году.

Напомним, «Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с защитником.

«Лейпциг» намерен получить за Гвардиола не меньше € 100 млн.

В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Гвардиол провёл 30 матчей, забил один гол и не отдал результативных передач.